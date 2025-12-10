Un grattacielo nel cuore delle Alpi svizzere: la proposta che sta facendo discutere Zermatt

Un grattacielo nel cuore delle Alpi svizzere: sembra un paradosso, e invece è la proposta che sta facendo discutere Zermatt. Si chiama Lina Peak e con i suoi 260 metri di altezza e 65 piani potrebbe ridisegnare lo skyline ai piedi del Cervino. L'architetto Heinz Julen lo presenta come la risposta alla carenza cronica di alloggi per residenti e lavoratori stagionali, un nodo sempre più stretto per una località che in alta stagione sfiora le 40mila presenze.