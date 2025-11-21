Logo Tgcom24
Un bradipo all'acquario di Chicago: ecco le dolci immagini di Alface

La giovane femmina, nata nello zoo di Dallas, diventa ambasciatrice della foresta amazzonica

21 Nov 2025 - 17:37
01:09 

Dolcezza e curiosità allo Shedd Aquarium di Chicago, dove è arrivata Alface, un tenero bradipo a due dita di Linné. Nata nel 2023 nello zoo di Dallas, il suo nome significa "lattuga" in portoghese, in ricordo del primo cibo solido che ha mangiato. L'animale, accolto con entusiasmo dallo staff e dai visitatori, è la nuova ambasciatrice della foresta pluviale amazzonica. La sua presenza aiuterà il pubblico a conoscere meglio l'ecosistema del Rio delle Amazzoni, habitat naturale dei bradipi.