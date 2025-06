Un Boeing trancia la coda di un altro aereo in Vietnam

Incredibile incidente sulla pista dell'aeroporto di Hanoi: due Boeing della Vietnam Airlines si sono scontrati in fase di manovra, mentre stavano rullando. In particolare è stato un 787-9 diretto ad Ho Chi Min a colpire un altro aereo, un Airbus diretto a Dien Bien, tranciandogli la coda. Nessun ferito ma tanti disagi per i passeggeri, rimasti tutti a terra visto che dopo lo scontro nessuno dei due Boeing è poi decollato. La compagnia ha fatto scendere i viaggiatori, costretti poi a soluzioni alternative e a nuove prenotazioni.