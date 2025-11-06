Logo Tgcom24
UN BOATO, POI LE FIAMME

Lo schianto del cargo in Kentucky (Usa) dalle telecamere di sorveglianza

Il bilancio parziale sale a 12 morti e diversi dispersi

06 Nov 2025 - 17:54
01:57 

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il momento dell'incidente dell'aereo cargo Ups precipitato al decollo martedì 4 novembre 2025 in Kentucky (Usa), dopo il distacco di uno dei motori. Il bilancio parziale è salito a 12 morti e diversi dispersi. Gli investigatori del National Transportation Safety Board (Ntsb) inviati sul posto hanno reso noto che il motore distaccatosi è rimasto "sulla pista d'atterraggio" e che i due registratori di volo (le "scatole nere") del velivolo sono stati inviati a Washington per essere analizzati.

