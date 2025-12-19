Un assegno milionario per l'eroe di Bondi Beach

L'eroe di Bondi Beach Ahmed al Ahmed ha ricevuto 2,5 milioni di dollari australiani (1,4 milioni di euro circa) in donazioni dalla comunità, mentre è ancora ricoverato in ospedale per le ferite riportate durante la sparatoria. Un video pubblicato dalla Bbc lo mostra sul letto di ospedale mentre riceve il maxi-assegno. Domenica, nel corso della strage della festa di Hanukkah a Sydney, Ahmed è balzato fuori da dietro un'auto e ha disarmato uno degli aggressori. È stato colpito più volte e potrebbe perdere un braccio.