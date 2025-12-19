Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
rischia un braccio

Un assegno milionario per l'eroe di Bondi Beach

Ahmed al Ahmed ha bloccato uno dei terroristi ma è rimasto ferito

19 Dic 2025 - 13:28
01:49 

L'eroe di Bondi Beach Ahmed al Ahmed ha ricevuto 2,5 milioni di dollari australiani (1,4 milioni di euro circa) in donazioni dalla comunità, mentre è ancora ricoverato in ospedale per le ferite riportate durante la sparatoria. Un video pubblicato dalla Bbc lo mostra sul letto di ospedale mentre riceve il maxi-assegno. Domenica, nel corso della strage della festa di Hanukkah a Sydney, Ahmed è balzato fuori da dietro un'auto e ha disarmato uno degli aggressori. È stato colpito più volte e potrebbe perdere un braccio. 

video evidenza