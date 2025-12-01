Logo Tgcom24
Ultimo festeggia il primo anno di Enea: il video che smentisce la crisi con Jacqueline

Un montaggio di ricordi spegne le voci e illumina la vita del cantautore

01 Dic 2025 - 11:31
00:41 

Il primo compleanno del piccolo Enea è diventato per Ultimo l'occasione perfetta per fare chiarezza sulla sua vita privata. Il cantautore ha condiviso un video dedicato al figlio, un montaggio che raccoglie frammenti del loro primo anno insieme. Le immagini scorrono rapide, tra momenti quotidiani, sorrisi e gesti semplici che raccontano la crescita del bambino. Nel filmato compare anche Jacqueline Luna Di Giacomo, che a sua volta lo ha ricondiviso sui suoi profili. Una mossa che, di fatto, smentisce le voci di crisi che nelle ultime settimane avevano alimentato indiscrezioni sulla coppia.