Ultimatum a Teheran, Trump chiede lo smantellamento del programma nucleare

Donald Trump lancia un ultimatum informale all'Iran durante il G7 di Calgary, chiedendo lo smantellamento del programma nucleare, in particolare la fine dell’arricchimento dell’uranio. Le capitali europee spingono per negoziati rapidi e senza precondizioni, mentre il ministro degli Esteri iraniano Aragchi si dice pronto a trattare. Intanto, segnali di crisi scuotono Teheran: voci danno l'élite del regime pronta alla fuga verso Mosca, e l’uccisione del nuovo capo dei Pasdaran conferma le crepe nel sistema. I raid israeliani continuano a colpire i siti nucleari, danneggiando Natanz e Isfahan ma non Fordow.