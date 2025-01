Ue, piano di competitività

L'Ue riceve "un segnale molto chiaro dal settore imprenditoriale: c'è troppa complessità e la durata per i permessi è troppo lunga". Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presentando a Bruxelles, la Bussola della competitività. "Dobbiamo tagliare la burocrazia, realizzeremo uno sforzo di semplificazione senza precedenti", ha affermato. "Inizieremo con una prima proposta omnibus di semplificazione. Ciò include una semplificazione di vasta portata nei campi della rendicontazione finanziaria sostenibile, della due diligence sostenibile e della tassonomia", ha aggiunto von der Leyen. Questo processo di semplificazione Ue "sarà un altro passo importante nel raggiungimento del nostro obiettivo, di ridurre le complicazioni della rendicontazione Ue del 25 per cento per tutte le aziende e del 35 per cento per le Pmi", ha concluso.