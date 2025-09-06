Ucraina, Zelensky dice no all'ipotesi di un meeting a Mosca

Non c'è possibilità di incontro tra Putin e il presidente ucraino per una tregua. Lo stallo diplomatico sulla guerra lascia spazio alle armidi Paola Nurnberg
Nessuno spiraglio di pace in vista in ucraina, come pure sulla possibilità di un incontro tra putin e zelenksy per una tregua. Il presidente ucraino ha respinto l'ipotesi di recarsi a mosca. "Venga lui a Kiev, ha detto, non posso andare io in Russia quando il mio paese è sotto attacco ogni giorno. Non posso andare nella capitale di questo terrorista", ha continuato.
Lo stallo diplomatico sulla guerra lascia spazio invece alle armi. Kiev continua a colpire con i droni le infrastrutture energetiche russe. l'ultima a essere danneggiata è la più grande raffineria di petrolio nell'oblast di Ryazan, a meno di duecento km da mosca. Attaccata anche una sorgente petrolifera nel Donbass occupato dai russi. Incursioni - sempre con droni - anche sull'Ucraina, in diverse regioni del sudest, mentre le truppe di Mosca continuano l'avanzata nelle zone del Donetsk non ancora occupate. Secondo i servizi segreti di Kiev attualmente in ucraina ci sarebbero 700 mila militari russi.
