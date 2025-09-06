Ucraina, Zelensky dice no all'ipotesi di un meeting a Mosca

Nessuno spiraglio di pace in vista in ucraina, come pure sulla possibilità di un incontro tra putin e zelenksy per una tregua. Il presidente ucraino ha respinto l'ipotesi di recarsi a mosca. "Venga lui a Kiev, ha detto, non posso andare io in Russia quando il mio paese è sotto attacco ogni giorno. Non posso andare nella capitale di questo terrorista", ha continuato.