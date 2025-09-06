Logo Tgcom24
Ucraina, Zelensky dice no all'ipotesi di un meeting a Mosca

Non c'è possibilità di incontro tra Putin e il presidente ucraino per una tregua. Lo stallo diplomatico sulla guerra lascia spazio alle armi

di Paola Nurnberg
06 Set 2025 - 13:26
Nessuno spiraglio di pace in vista in ucraina, come pure sulla possibilità di un incontro tra putin e zelenksy per una tregua. Il presidente ucraino ha respinto l'ipotesi di recarsi a mosca. "Venga lui a Kiev, ha detto, non posso andare io in Russia quando il mio paese è sotto attacco ogni giorno. Non posso andare nella capitale di questo terrorista", ha continuato. 

Lo stallo diplomatico sulla guerra lascia spazio invece alle armi. Kiev continua a colpire con i droni le infrastrutture energetiche russe. l'ultima a essere danneggiata è la più grande raffineria di petrolio nell'oblast di Ryazan, a meno di duecento km da mosca. Attaccata anche una sorgente petrolifera nel Donbass occupato dai russi. Incursioni - sempre con droni - anche sull'Ucraina, in diverse regioni del sudest, mentre le truppe di Mosca continuano l'avanzata nelle zone del Donetsk non ancora occupate. Secondo i servizi segreti di Kiev attualmente in ucraina ci sarebbero 700 mila militari russi.

