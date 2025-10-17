Ucraina, Zelensky arriva negli Usa per l'incontro con Trump

Volodymyr Zelensky è arrivato a Washington per l'incontro con Donald Trump. Il presidente ucraino è atterrato nella base militare di Andrews, nel Maryland. Lo ha riferito sui social il leader di Kiev. "Oggi incontreremo i rappresentanti delle aziende di difesa, che producono armi potenti che possono sicuramente rafforzare la nostra difesa. In particolare, parleremo di ulteriori forniture di sistemi di difesa aerea", ha scritto. Il leader ucraino ha annunciato anche un incontro con i rappresentanti delle aziende energetiche americane.