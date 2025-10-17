Ucraina, Zelensky a Washington

Due ore di colloquio telefonico tra Donald Trump e Vladimir Putin. Tanti temi sul tavolo, nuove promesse, vecchi propositi e uno stallo che marcia verso il suo quarto inverno, ovvero la guerra in Ucraina, porta d'Europa.I due potrebbero incontrarsi, nuovamente dal vivo, questa volta a Budapest, in quella Ungheria di Orban vicina al Cremlino. I due presidenti hanno affrontato i temi caldi del momento; lo svela il tycoon quando annuncia la netta retromarcia in merito alla fornitura a Kiev dei missili Tomahawk, decisione che solo pochi giorni fa lui stesso dava per presa. "Ci servono, non possiamo esaurirli", dice, per poi riproporre la sua visione: "Vogliamo concludere il conflitto e riprendere gli affari". Il consigliere strategico Ushakov parla per Mosca e dice che i razzi "non cambierebbero la situazione al fronte, ma rovinerebbero la relazioni tra Russia e America". Un nuovo smacco per Zelensky, che proprio in queste ore è giunto a Washington per incontrare alle 19 ora italiana il tycoon.