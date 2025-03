Ucraina, von der Leyen: di Putin non ci si può fidare, vicino ostile

"C'è l'urgente necessità di colmare le lacune nelle forniture militari dell'Ucraina. E di fornire all'Ucraina solide garanzie di sicurezza. Ma questo momento di resa dei conti non riguarda solo l'Ucraina. Riguarda tutta l'Europa e la sicurezza del nostro intero continente. Putin ha dimostrato più e più volte di essere un vicino ostile. Non ci si può fidare di lui, lo si può solo scoraggiare. E sappiamo che il complesso militare russo sta superando il nostro in termini di produzione". Lo ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo scorso Consiglio europeo e la difesa al Parlamento europeo.