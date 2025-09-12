Ucraina, visita a sorpresa del principe Harry a Kiev

Il Duca di Sussex e una delegazione della sua Invictus Games Foundation illustreranno nel dettaglio nuove iniziative a sostegno della riabilitazione dei feriti
Il principe Harry ha fatto una visita a sorpresa a Kiev su invito del governo ucraino, affermando di voler fare "tutto il possibile" per aiutare la guarigione delle migliaia di militari gravemente feriti nella guerra contro la Russia. Durante il viaggio nella capitale ucraina, il Duca di Sussex e una delegazione della sua Invictus Games Foundation illustreranno nel dettaglio nuove iniziative a sostegno della riabilitazione dei feriti, con l'obiettivo finale di fornire aiuto a tutte le aree del Paese.
