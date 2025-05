Ucraina, vasti incendi dopo raid russi su Konotop e Shostka

Raid russi nella notta su Konotop e Shostka, in Ucraina. Gli attacchi hanno danneggiato diversi edifici che hanno preso fuoco. I vigili del fuoco hanno lavorato fino all’alba per domare le fiamme. Le autorità locali stanno valutando l'entità dei danni e fornendo assistenza alle aree colpite. Stando a quanto emerso, i raid non dovrebbero aver provocato vittime.