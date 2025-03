Ucraina, Usa e Russia a Riad

Il Cremlino ha confermato che la Russia sarà rappresentata ai colloqui con gli Stati Uniti in programma lunedì 24 marzo a Riad dal senatore Grigory Karasin, presidente della commissione Affari Internazionali del Senato russo, e da Sergei Beseda consigliere dell'Fsb. "Le loro candidature sono state scelte dal presidente Vladimir Putin", ha detto il portavoce Dmitry Peskov. Le delegazioni di Russia e Stati Uniti si incontreranno in Arabia Saudita per consultazioni in formato bilaterale fra team di esperti per cercare di andare avanti nel percorso intrapreso per giungere alla pace in Ucraina. Mosca e Washington, dopo il colloquio fra Donald Trump e Vladimir Putin, continuano a tirare dritte per la loro strada, escludendo gli altri attori in campo dal tavolo. Con l'Ucraina - come ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky - la delegazione di Washington avrà un incontro, sempre nella giornata di lunedì, in Arabia Saudita, mentre l'Europa resta alla porta.