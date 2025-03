"Faremo molti progressi credo questa settimana”. Così Donald Trump parlando dei colloqui su Russia e Ucraina che si tengono in Arabia Saudita, durante un incontro con i giornalisti sull’Air Force One. "Vedremo se riusciremo a fare qualcosa. Molte persone sono morte questa settimana in Ucraina, non solo ucraini, ma anche russi. Perciò, penso che tutti vogliono vedere che si faccia qualcosa".