Ucraina, Trump: "Ottima telefonata con Zelensky"

Dopo la telefonata tra Putin e Trump, il Cremlino fa sapere che il presidente degli Stati Uniti e quello russo si incontreranno in Arabia Saudita. Intanto, dopo aver sentito anche Zelensky, Trump ha commentato: "Ottima telefonata, siamo sulla buona strada". In precedenza, il presidente ucraino aveva detto che "Putin non è pronto a porre fine alla guerra". E le operazioni militari continuano. Attaccato un ospedale nella regione di Sumy: pazienti evacuati e soccorsi in azione. Nelle bozze del vertice Ue, i 27 Stati membri hanno approvato il pacchetto sulla Difesa comunitaria.