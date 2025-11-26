Ucraina, Trump: "Non esiste una scadenza fissa per l'accordo di pace"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che non esiste una scadenza fissa per la conclusione di un accordo di pace con l'Ucraina, ma che si stanno facendo progressi nei colloqui con Mosca e Kiev. All'inizio di questo mese, Trump aveva dichiarato che la sua amministrazione considerava il 27 novembre, o Giorno del Ringraziamento, una scadenza appropriata perché Kiev accettasse il piano di pace proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto con la Russia. Ma parlando ai giornalisti durante il suo viaggio in Florida nella notte, Trump ha affermato che "la scadenza per me è quando sarà finita". Trump ha affermato che sono in corso buoni negoziati e che si stanno facendo progressi nei colloqui con la Russia. Ha anche ribadito che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky deve concludere un accordo di pace, prima di recarsi in visita negli Stati Uniti.