Trump: "Mosca ha le carte in regola nei colloqui di pace"

Donald Trump ha detto alla Bbc di credere che la Russia abbia "le carte in regola" per partecipare a qualsiasi colloquio di pace per porre fine alla guerra in Ucraina, perché ha "conquistato molto territorio". Cremlino, "Zelensky dice cose inaccettabili su Trump". Economist, "Trump vuole liberarsi di Zelensky, Zaluzhny in pole". La prossima settimana Trump ha convocato a Washington Starmer e Macron. Il sibillino avvertimento di Vance al presidente ucraino: "Meglio non criticare Trump pubblicamente, è un modo atroce di trattare con questa amministrazione".