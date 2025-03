Ucraina, Trump e Putin concordano su una pace duratura

Un colloquio più lungo del previsto, quello tra Donald Trump e Vladimir Putin, durante il quale sono arrivati aggiornamenti dalla Casa Bianca: sta andando bene, ha fatto sapere il vice-capo di gabinetto. Per Mosca, il mondo è più sicuro sotto la guida di Putin e Trump, che sono d'accordo sulla necessità di una pace duratura. Il contatto diretto tra il tycoon e lo zar è considerato un passaggio chiave per arrivare alla tregua in Ucraina. Kiev ha già accettato il cessate-il-fuoco di 30 giorni, ma si parte, ha detto la Casa Bianca, con lo stop degli attacchi alle centrali energetiche e alle infrastrutture. Putin ha confermato di volere la sospensione totale delle forniture militari a Kiev in cambio di una tregua completa. Concordato anche uno scambio di 350 prigionieri con l'Ucraina.