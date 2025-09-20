Ucraina, tre Mig russi intercettati da F-35 italiani

Londra, Berlino e Bruxelles, sono i primi aeroporti presi di mira nel probabile cyberattacco a diversi scali europei. Migliaia di passeggeri coinvolti, ritardi e cancellazioni a catena a causa di un problema informatico contro i sistemi di check-in e imbarco, che hanno costretto diversi aeroporti a interrompere le operazioni. Caos, disagi e molti interrogativi su un'azione di disturbo all'indomani della nuova sfida di Vladimir Putin all’Europa: tre mig-31 russi sono entrati senza autorizzazione nello spazio aereo dell’Estonia a radio spenta. 12 minuti ad alta tensione, due f-35 italiani impegnati nella sorveglianza nato del baltico si sono alzati in volo per intercettare e respingere i caccia di Mosca. Un nuovo sconfinamento - il terzo in due settimane, dopo i blitz di droni in Polonia e Romania - che ha subito spinto Tallin a invocare l'articolo 4, ovvero una consultazione dei Paesi alleati della nato.