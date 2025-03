Ucraina, trattative cruciali in Arabia Saudita: Usa e Russia al tavolo

Per Washington ha parlato l'inviato speciale Steve Witkoff: "Kiev non può vincere, Putin è un leader molto intelligente, non è cattivo e non vuole conquistare tutta l'Europa, è una situazione diversa da quella della seconda guerra mondiale. Ma il piano di Starmer, Macron e altri leader che prevede una forza internazionale a sostegno della tregua", ha detto Witkoff, "è solo una posa, una visione semplicistica, non vedo la necessità di truppe europee per garantire la sicurezza di Kiev".