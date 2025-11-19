Ucraina, Ternopil e Kharkiv colpite: la notte dei raid russi

Una nuova serie di bombardamenti russi ha colpito l'Ucraina durante la notte, provocando vittime e distruzione in diverse aree del Paese. A Ternopil, nella parte occidentale, nove persone sono morte in seguito a un attacco particolarmente violento. Nella regione di Kharkiv, i raid hanno causato 46 feriti, aggiungendo tensione a una situazione già critica. Secondo le autorità, l'esercito russo ha impiegato in poche ore 476 droni e 48 missili, un'ondata di attacchi che ha messo a dura prova i sistemi di difesa e i soccorsi locali.