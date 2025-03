Ucraina, Starmer: presto nuovo vertice internazionale, è il momento di agire

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che i leader internazionali si riuniranno presto sulla stregua del summit appena svolto a Londra per proseguire gli sforzi verso un piano condiviso per la pace in Ucraina. "Abbiamo concordato che i leader si incontreranno nuovamente molto presto per continuare queste azioni", ha dichiarato Starmer, sottolineando l'urgenza della situazione. "Siamo a un bivio nella storia. Questo non è il momento per ulteriori discussioni. E' il momento di agire". A Londra, con Meloni e gli altri leader, anche Zelensky.