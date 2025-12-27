Ucraina, soldati russi al fronte a cavallo o su muli

Nella guerra dominata dai droni e dai robot cingolati, fanno notizia queste immagini di soldati russi che si muovono in territorio ucraino in sella a cavalli o muli. Un mezzo bellico che rievoca battaglie di secoli passati svelato da un video diffuso dai militari di Kiev e che mostra i cavalieri inseguiti da velivoli senza pilota carichi di esplosivo. Uno scontro impari. Ogni mezzo, insomma, viene utilizzato sul campo di battaglia per guadagnare terreno, dalle tecnologie più avanzate a quelle più antiche, in mancanza di meglio o forse proprio per cercare di non essere individuati.