Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Il punto

Ucraina, si valutano Budapest e Ginevra per il trilaterale

Per ora, manca un "dove" e di conseguenza un "quando"

di Luca Pesante
20 Ago 2025 - 12:35
01:35 

Al proposito di un vertice trilaterale tra Putin e Zelensky, a cui si affiancherebbe in un secondo momento Donald Trump, manca un "dove" e di conseguenza un "quando". Scartata l'opzione Mosca sembrano due le alternative principali in campo. Budapest, candidata dal premier ungherese Orban, vicino a Trump ma sgradita a Zelensky - nella capitale sul Danubio nel '94 fu firmato il patto, disatteso, con cui la Russia si impegnava a non aggredire i confini ucraini - e Ginevra, terra neutra per eccellenza, sostenuta dal francese Macron e dal nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani.

guerra russia ucraina

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri