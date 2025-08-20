Ucraina, si valutano Budapest e Ginevra per il trilaterale

Al proposito di un vertice trilaterale tra Putin e Zelensky, a cui si affiancherebbe in un secondo momento Donald Trump, manca un "dove" e di conseguenza un "quando". Scartata l'opzione Mosca sembrano due le alternative principali in campo. Budapest, candidata dal premier ungherese Orban, vicino a Trump ma sgradita a Zelensky - nella capitale sul Danubio nel '94 fu firmato il patto, disatteso, con cui la Russia si impegnava a non aggredire i confini ucraini - e Ginevra, terra neutra per eccellenza, sostenuta dal francese Macron e dal nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani.