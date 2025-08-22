Ucraina-Russia, pieno stallo nelle trattative

Nessuna accelerazione. È pieno stallo nelle trattative, mentre sul terreno la guerra è totale. "I segnali inviati dalla Russia sono semplicemente indecenti. Stanno cercando di sottrarsi alla necessità di organizzare un incontro", ha accusato Zelensky nel suo discorso quotidiano, per poi ribadire il suo messaggio: "Nessun tavolo negoziale è possibile senza un pacchetto definitivo di garanzie di sicurezza per l'Ucraina". Dall'altro lato del mondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump conferma con le sue parole la tentazione di fare un passo indietro: "Sapremo tra circa 2 settimane se riusciremo ad avere una tregua, dopodiché dovremo forse adottare una strategia diversa", ha dichiarato in un'intervista radiofonica. L'intelligence americana ha intanto annunciato una stretta alla condivisione di dati con gli alleati sui colloqui di pace in corso.