Ucraina, ripartono i negoziati

Lunedì riprenderanno i negoziati tra Stati Uniti e Russia in Arabia Saudita, seguiti da un incontro tecnico con le delegazioni di Washington e Kiev. Giovedì si terrà un vertice a Parigi tra i leader della "coalizione di volenterosi" per l'Ucraina, con la partecipazione confermata del presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni. La Cina potrebbe unirsi al gruppo per contribuire alla pace, aumentando le possibilità di una missione di peacekeeping dopo un eventuale accordo tra Russia e Ucraina. I colloqui si concentreranno soprattutto sulla questione territoriale, con gli Stati Uniti che cercano una soluzione per evitare un finanziamento illimitato a Kiev.