Ucraina, raid russo su Odessa: i feriti soccorsi tra le macerie

Feriti con il volto ricoperto di polvere vengono soccorsi dai servizi di emergenza tra le macerie di un edificio colpito da un drone russo a Odessa, in Ucraina. Un uomo con il volto ricoperto di polvere esce dalla sua casa con in braccio un gatto. Nell'attacco una persona è morta e altre 17 sono rimaste ferite, tra cui una ragazza di 17 anni e una donna incinta. Mosca ha attaccato duramente l'Ucraina nella notte con raid su Zaporizhzhia, Chernihiv, Zhytomyr, Kirovohrad, Mykolaiv e Kiev, causando 15 morti e 17 feriti. "Questi attacchi sono puro terrorismo. E il mondo intero, gli Stati Uniti e l'Europa devono finalmente reagire come una società civile reagisce ai terroristi", ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.