NELLA REGIONE DI Dnipropetrovsk

Ucraina, raid russo colpisce la sede di una tv a Dnipro

L'attacco ha provocato un incendio, scardinato porte e finestre e lesionato il tetto e i solai della struttura

18 Nov 2025 - 11:42
Un nuovo attacco russo con droni ha gravemente danneggiato l'edificio che ospita la redazione di Dnipro dell'emittente pubblica ucraina "Suspilne" e gli studi di "Radio Dnipro". L'attacco ha provocato un incendio, scardinato porte e finestre e lesionato il tetto e i solai della struttura. L'offensiva rientra in un più ampio bombardamento sulla regione di Dnipropetrovsk che, secondo il governatore ad interim Vladyslav Haivanenko, ha causato il ferimento di due persone, diversi incendi e danni a complessi residenziali e infrastrutture urbane.

