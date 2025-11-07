Ucraina, raid russi nelle province di Sumy e Odessa

Le forze russe hanno sferrato raid nella notte sull'Ucraina. Un attacco nella regione di Sumy ha danneggiato un'abitazione privata e alcuni immobili non residenziali in due distretti. Nella regione di Odessa, droni russi "hanno causato incendi in alcune infrastrutture", hanno riferito le autorità locali. Diversi edifici, tra cui alcuni magazzini, sono stati danneggiati, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Non si segnalano feriti.