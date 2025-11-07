Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
INGENTI DANNI

Ucraina, raid russi nelle province di Sumy e Odessa

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, diversi edifici, tra cui alcuni magazzini, sono stati danneggiati

07 Nov 2025 - 14:59
01:21 

Le forze russe hanno sferrato raid nella notte sull'Ucraina. Un attacco nella regione di Sumy ha danneggiato un'abitazione privata e alcuni immobili non residenziali in due distretti. Nella regione di Odessa, droni russi "hanno causato incendi in alcune infrastrutture", hanno riferito le autorità locali. Diversi edifici, tra cui alcuni magazzini, sono stati danneggiati, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Non si segnalano feriti.