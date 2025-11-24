Ucraina, raid di droni russi su Kharkiv: quattro morti

A Kharkiv, nell'est dell’Ucraina, un nuovo attacco di droni russi ha colpito aree residenziali nella notte, causando almeno quattro vittime e tredici feriti. Secondo le autorità locali, otto edifici, una scuola e le linee elettriche sono stati gravemente danneggiati. Il capo dell'amministrazione regionale, Oleh Syniehubov, ha descritto una situazione drammatica, con i soccorritori impegnati per ore tra le macerie alla ricerca di superstiti. L'aeronautica ucraina ha riferito che la Russia ha lanciato una raffica di 162 droni, tra d'attacco e da esca, su varie regioni del Paese. Le difese aeree ucraine sono riuscite ad abbatterne 125, ma altri 37 hanno raggiunto i loro obiettivi, provocando nuovi danni e vittime civili.