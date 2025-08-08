Logo Tgcom24
LE IMMAGINI DEI SOCCORSI

Ucraina, raid di droni russi su Kharkiv e Sumy

I servizi di emergenza sono intervenuti per spegnere un incendio che ha coinvolto un edificio di quattro piani e rimuovere le macerie

08 Ago 2025 - 15:28
Almeno tre persone sono rimaste ferite a Kharkiv e Sumy, due città ucraine, dopo attacchi di droni russi. I servizi di emergenza sono intervenuti per spegnere un incendio che ha coinvolto un edificio di quattro piani e rimuovere le macerie. Due persone sono rimaste ferite, secondo quanto riferito dalle autorità locali. L'attacco è avvenuto dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che avrebbe incontrato il presidente russo Vladimir Putin, anche se quest'ultimo non avesse voluto incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le dichiarazioni suggeriscono che gli Stati Uniti e la Russia potrebbero presto tenere un vertice. 

