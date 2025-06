Vladimir Putin si è detto "pronto" a incontrare Volodymyr Zelensky, ma solo come nella "fase finale" dei negoziati tra Mosca e Kiev. Il presidente russo lo ha chiarito in un incontro con i giornalisti delle agenzie di stampa straniere a San Pietroburgo. Il capo del Cremlino ha anche affermato che il riarmo della Nato non preoccupa per la Russia.