Mondo
Il punto

Ucraina, potrebbe essere superiore a 50 il numero dei morti a Ternopil

I soccorritori hanno ripreso la ricerca dei dispersi tra le macerie dell'edificio di nove piani colpito da un missile russo

di Alfredo Macchi
20 Nov 2025 - 20:40
01:32 

Potrebbe essere superiore a 50 il numero dei morti a Ternopil. I soccorritori hanno ripreso la ricerca dei dispersi tra le macerie dell'edificio di nove piani colpito da un missile russo nella cittadina dell'Ucraina occidentale distante centinaia di chilometri dal fronte di guerra. Ventisei i copri recuperati, tra i quali quelli di tre bambini, ma ci sono almeno altri 22 dispersi.

