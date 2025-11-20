Ucraina, potrebbe essere superiore a 50 il numero dei morti a Ternopil

I soccorritori hanno ripreso la ricerca dei dispersi tra le macerie dell'edificio di nove piani colpito da un missile russodi Alfredo Macchi
Potrebbe essere superiore a 50 il numero dei morti a Ternopil. I soccorritori hanno ripreso la ricerca dei dispersi tra le macerie dell'edificio di nove piani colpito da un missile russo nella cittadina dell'Ucraina occidentale distante centinaia di chilometri dal fronte di guerra. Ventisei i copri recuperati, tra i quali quelli di tre bambini, ma ci sono almeno altri 22 dispersi.