Mondo
Il punto sulla guerra

Ucraina, per Zelensky nuovo tour nelle capitali europee

Ad Atene ha firmato un accordo per acquistare gas per superare l'inverno mentre nei prossimi giorni sarà a Parigi e Madrid per accordi di difesa

di Alfredo Macchi
16 Nov 2025 - 21:54
01:32 

Il presidente ucraino Zelensky cerca di superare il più grande scandalo di corruzione degli ultimi anni, che ha coinvolto alti funzionari del settore energetico e lancia un'operazione di ricambio dei vertici delle società statali e di trasparenza sugli appalti. E parte per un nuovo tour nelle capitali europee. Ad Atene ha firmato un accordo per acquistare gas per superare l'inverno mentre nei prossimi giorni sarà a Parigi e Madrid per accordi di difesa.

