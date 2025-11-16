Ucraina, per Zelensky nuovo tour nelle capitali europee

Il presidente ucraino Zelensky cerca di superare il più grande scandalo di corruzione degli ultimi anni, che ha coinvolto alti funzionari del settore energetico e lancia un'operazione di ricambio dei vertici delle società statali e di trasparenza sugli appalti. E parte per un nuovo tour nelle capitali europee. Ad Atene ha firmato un accordo per acquistare gas per superare l'inverno mentre nei prossimi giorni sarà a Parigi e Madrid per accordi di difesa.