CI SONO VITTIME

Ucraina, Odessa colpita da piogge torrenziali: inondazioni e crolli

Il nubifragio ha trasformato le vie urbane in fiumi in piena, sommergendo auto e abitazioni e provocando danni ingenti alle infrastrutture

01 Ott 2025 - 13:29
00:44 

Una violenta ondata di maltempo ha travolto Odessa, in Ucraina, provocando gravi allagamenti, smottamenti e la formazione di voragini nelle strade. In poche ore, una pioggia eccezionale ha sommerso la città, causando la morte di almeno nove persone e costringendo i soccorritori a intervenire per aiutare centinaia di residenti. Il nubifragio ha trasformato le vie urbane in fiumi in piena, sommergendo auto e abitazioni e provocando danni ingenti alle infrastrutture.

