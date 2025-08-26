Ucraina, nuovo attacco di Trump a Zelensky

"Non spendiamo più soldi per Kiev", ha affermato il presidente Usa"nello Studio Ovaledi Francesca Canto
"Non spendiamo più soldi per l'Ucraina", ha dichiarato Donald Trump nello Studio Ovale, aggiungendo che Biden ha regalato 350 miliardi di dollari a Kiev. Il presidente americano è tornato ad attaccare Zelensky: "E' il più grande venditore che conosca, perché ogni volta che veniva nel nostro Paese, se ne andava con 50 miliardi di dollari. Ora non diamo più un soldo all'Ucraina, anzi è proprio il contrario: vendiamo armi alla Nato", ma avverte di non voler guadagnare sulla guerra e che desidera porre fine allo spargimento di sangue il prima possibile. Il tycoon ha fatto sapere di avere avuto una telefonata con Putin in seguito al summit di Anchorage e di aver parlato con lo zar di argomenti diversi, non solo di Ucraina, ma anche di limitare le armi nucleari, argomento che intende trattare anche con Pechino.
