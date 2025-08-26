Ucraina, nuovo attacco di Trump a Zelensky

"Non spendiamo più soldi per l'Ucraina", ha dichiarato Donald Trump nello Studio Ovale, aggiungendo che Biden ha regalato 350 miliardi di dollari a Kiev. Il presidente americano è tornato ad attaccare Zelensky: "E' il più grande venditore che conosca, perché ogni volta che veniva nel nostro Paese, se ne andava con 50 miliardi di dollari. Ora non diamo più un soldo all'Ucraina, anzi è proprio il contrario: vendiamo armi alla Nato", ma avverte di non voler guadagnare sulla guerra e che desidera porre fine allo spargimento di sangue il prima possibile. Il tycoon ha fatto sapere di avere avuto una telefonata con Putin in seguito al summit di Anchorage e di aver parlato con lo zar di argomenti diversi, non solo di Ucraina, ma anche di limitare le armi nucleari, argomento che intende trattare anche con Pechino.