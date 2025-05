Ucraina, non c'è tempo per aspettare la pace: Anna e Pavlo si sposano al fronte

Riuniti in una sala per matrimoni nella città ucraina di Sloviansk, vicino alla linea del fronte, Anna e Pavlo Chornobai si scambiano gli anelli tra gli applausi di una dozzina di commilitoni dello sposo. La sposa ha insistito per un abito bianco per la cerimonia civile. Ma su tutto il resto, compresa la prospettiva di festeggiare con amici e familiari, a causa dell'invasione russa dell'Ucraina è dovuta scendere a compromessi. "Quando ero una ragazza, nei miei sogni c'erano cavalli e un vestito a palloncino, quindi è un po' diverso, ma non me ne pento affatto", ha raccontato la ventiduenne.