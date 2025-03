Ucraina, Mosca conquista un nuovo villaggio nel Donetsk e avanza

Un attacco volutamente brutale, il nemico ha calcolato come fare una strage, dice Zelensky di fronte ai 25 morti nel Donbass. Sono i raid russi più massicci del 2025: l'Ucraina è sotto attacco, priva del flusso di intelligence militare americana e copertura satellitare e alle prese con il blocco dell'invio di nuove armi deciso da Trump. In queste ore drammatiche sul fronte, l'accelerazione russa è incontestabile: non solo negli oblast orientali, ma anche nella regione di Sumy e nel Kursk, aree russe di confine occupate l'estate scorsa da un blitz dei militari ucraini. E' scattata così la controffensiva dell'esercito di Mosca.