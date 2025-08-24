Logo Tgcom24
Mondo
GLI SVILUPPI DELLA GUERRA

Ucraina, Mosca avanza. Zelensky: "Non cederemo terre"

Secondo il Wall Street Journal il Pentagono avrebbe vietato a Kiev l'uso dei missili a lungo raggio per colpire la Russia

di Francesca Canto
24 Ago 2025 - 12:21
01:35 

"Un'Ucraina unita non sarà mai più costretta a quella vergogna che i russi chiamano compromesso. Abbiamo bisogno di una pace giusta" - dice Volodomyr Zelensky, vestito con un tipico abito nazionale, nel 34esimo anniversario dell'indipendenza del paese dall'Unione Sovietica. 

La gente cammina per strada, altri fanno colazione all'aperto. Sembra una normale domenica di agosto in una qualsiasi capitale europea, eppure solo alcune ore fa mosca ha aggredito ancora una volta la città e colpito diverse località del paese, mentre Kiev ha attaccato in profondità il territorio russo, colpendo il deposito di droni shahed nella regione russa del Tatarstan. Secondo il Wall Street Journal il Pentagono avrebbe pero' dato uno stop ai raid a lungo raggio in terra russa.
 

