Ucraina, Mosca avanza. Zelensky: "Non cederemo terre"

La gente cammina per strada, altri fanno colazione all'aperto. Sembra una normale domenica di agosto in una qualsiasi capitale europea, eppure solo alcune ore fa mosca ha aggredito ancora una volta la città e colpito diverse località del paese, mentre Kiev ha attaccato in profondità il territorio russo, colpendo il deposito di droni shahed nella regione russa del Tatarstan. Secondo il Wall Street Journal il Pentagono avrebbe pero' dato uno stop ai raid a lungo raggio in terra russa.

