Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
NESSUN FERITO

Ucraina, missili russi contro Kharkiv: danneggiato un impianto energetico

L'aviazione ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato sette missili di vario tipo verso l'Ucraina

05 Nov 2025 - 16:02
00:46 

Nuovi attacchi russi sulla città di Kharkiv, in Ucraina. Danneggiato un impianto energetico che forniva riscaldamento ai residenti locali, ma anche varie abitazioni hanno subito gravi danni. Non sono stati segnalati feriti. L'aviazione ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato sette missili di vario tipo verso l'Ucraina durante la notte, oltre a 130 droni da combattimento e droni esca. La difesa aerea ucraina ha distrutto 92 droni, mentre i missili e 31 droni hanno colpito i bersagli, ha aggiunto l'aeronautica militare.