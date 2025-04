Ucraina, missile russo su Kryvyi Rih: il momento dell'esplosione nel ristorante

Alcune telecamere all'interno e all'esterno del ristorante "Rose Marine" di Kryvyi Rih, in Ucraina, mostrano il momento di un attacco missilistico russo, che ha ucciso 20 civili, tra cui nove bambini. Rabbia e indignazione hanno attanagliato la città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, dopo che il missile russo ha squarciato condomini e fatto saltare in aria un parco giochi. Il Ministero della Difesa russo si è difeso sostenendo di aver colpito un ristorante che ospitava quella che ha definito una "riunione di comando e istruttori" e che 85 soldati ucraini e ufficiali occidentali sono stati uccisi. Ma le telecamere a circuito chiuso all'interno del ristorante non hanno mostrato alcuna presenza militare.