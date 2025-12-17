Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
alla camera

Ucraina, Meloni: "Ecco il nostro cammino per la pace"

Il premier alla Camera: "La Russia si è impantanata, manteniamo la pressione"

17 Dic 2025 - 12:28
00:43 
video evidenza