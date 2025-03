Ucraina, Meloni da Londra:""L'Occidente resti unito, vertice Ue-Usa possibile"

"Farò tutto quello che posso per mantenere l'Occidente unito e per rafforzarlo: tutti gli scenari alternativi non voglio neanche prenderli in considerazione". Giorgia Meloni è determinata ad andare avanti sulla sua opera di cucitura tra le due sponde dell'Atlantico, a fianco dell'America e della Nato. E sente che, malgrado le tensioni e le diffidenze, anche tra i leader europei la sua linea 'atlantista' comincia a farsi strada. Tanto da essere ottimista sulla possibilità di un vertice con l'America di Donald Trump. "Sono molto dispiaciuta da quanto è accaduto a Washington e credo che lo siano anche tutti i protagonisti dello scontro", dice il premier a fine summit. Ma "non è utile in questa fase lasciarsi andare alle tifoserie", bisogna guardare "all'obiettivo comune". Il suo messaggio è chiaro: tutti devono stare dalla stessa parte perché non solo l'Ue, "ma anche la Nato e gli Stati Uniti", condividono l'obiettivo di "arrivare a una pace giusta e duratura in Ucraina". Anche se - riconosce - ci sono grandi differenze: "c'è da discutere come".