Ucraina, massiccio attacco russo su Leopoli: la reazione di Varsavia

Notte di fuoco in Ucraina. La Russia ha sferrato un nuovo, pesantissimo attacco su più fronti, colpendo la regione di Leopoli, a pochi chilometri dal confine polacco. Il bilancio parla di 4 vittime e diversi edifici residenziali distrutti, mentre parte della città è rimasta senza corrente. Esplosioni che hanno illuminato il cielo dell’Ucraina occidentale, costringendo Varsavia a reagire: i jet dell’aeronautica sono decollati per garantire la sicurezza aerea e proteggere i confini della Nato, mentre i sistemi di difesa radar sono stati portati al massimo livello di allerta. Secondo le autorità ucraine, oltre 50 missili e circa 500 droni kamikaze sono stati lanciati contro il Paese nella notte. L'attacco ha sfiorato anche un treno con 110 attivisti italiani del movimento europeo di azione nonviolenta, di ritorno da una missione a kharkiv.