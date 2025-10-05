Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
ai confini nato

Ucraina, massiccio attacco russo su Leopoli: la reazione di Varsavia

Oltre 50 missili e circa 500 droni kamikaze sono stati lanciati contro il Paese nella notte

di Viviana Guglielmi
05 Ott 2025 - 14:21
01:25 

Notte di fuoco in Ucraina. La Russia ha sferrato un nuovo, pesantissimo attacco su più fronti, colpendo la regione di Leopoli, a pochi chilometri dal confine polacco. Il bilancio parla di 4 vittime e diversi edifici residenziali distrutti, mentre parte della città è rimasta senza corrente. Esplosioni che hanno illuminato il cielo dell’Ucraina occidentale, costringendo Varsavia a reagire: i jet dell’aeronautica sono decollati per garantire la sicurezza aerea e proteggere i confini della Nato, mentre i sistemi di difesa radar sono stati portati al massimo livello di allerta. Secondo le autorità ucraine, oltre 50 missili e circa 500 droni kamikaze sono stati lanciati contro il Paese nella notte. L'attacco ha sfiorato anche un treno con 110 attivisti italiani del movimento europeo di azione nonviolenta, di ritorno da una missione a kharkiv.

crisi ucraina

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri