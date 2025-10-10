Logo Tgcom24
a Zaporizhzhia

Ucraina, massiccio attacco russo nella notte: morto un bambino di 7 anni

A causa dei danni agli impianti, ai residenti viene chiesto di limitare temporaneamente il consumo di gas naturale

10 Ott 2025 - 10:20
00:30 

Massiccio attacco russo nella notte sulla regione di Zaporizhzhia. Un bambino di sette anni è stato ferito durante l'attacco ed è morto in ospedale.  Lo ha riferito su Telegram Ivan Fedorov, capo dell'Amministrazione  militare regionale, secondo quanto riportato da Ukrinform. Altre due persone sono rimaste ferite nell'attacco.  A causa dei danni agli impianti, ai residenti viene chiesto di  limitare temporaneamente il consumo di gas naturale.  