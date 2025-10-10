Ucraina, massiccio attacco russo nella notte: morto un bambino di 7 anni

A causa dei danni agli impianti, ai residenti viene chiesto di limitare temporaneamente il consumo di gas naturale
Massiccio attacco russo nella notte sulla regione di Zaporizhzhia. Un bambino di sette anni è stato ferito durante l'attacco ed è morto in ospedale. Lo ha riferito su Telegram Ivan Fedorov, capo dell'Amministrazione militare regionale, secondo quanto riportato da Ukrinform. Altre due persone sono rimaste ferite nell'attacco. A causa dei danni agli impianti, ai residenti viene chiesto di limitare temporaneamente il consumo di gas naturale.