Ucraina, massiccio attacco russo nella notte: morto un bambino di 7 anni

Massiccio attacco russo nella notte sulla regione di Zaporizhzhia. Un bambino di sette anni è stato ferito durante l'attacco ed è morto in ospedale. Lo ha riferito su Telegram Ivan Fedorov, capo dell'Amministrazione militare regionale, secondo quanto riportato da Ukrinform. Altre due persone sono rimaste ferite nell'attacco. A causa dei danni agli impianti, ai residenti viene chiesto di limitare temporaneamente il consumo di gas naturale.