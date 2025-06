Ucraina, massiccio attacco con droni: distrutti 40 aerei russi

Un funzionario della sicurezza ucraino ha dichiarato all'Associated Press che Kiev ha distrutto più di 40 aerei russi in un attacco con droni in territorio russo. L'attacco avrebbe richiesto oltre un anno e mezzo di esecuzione e sarebbe stato supervisionato personalmente dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. L'operazione ha visto l'utilizzo di droni trasportati in container su camion in profondità nel territorio russo. I droni hanno colpito aeroporti tra cui la base aerea di Belaya nella regione russa di Irkutsk, a più di 4.000 chilometri dall'Ucraina.