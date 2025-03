Ucraina, Macron: "Manca l'unanimità sui peacekeeper"

I Paesi europei vogliono "restare uniti" per quanto concerne il sostegno all'Ucraina e intendono "costruire la pace con la forza". Lo ha detto Macron, che, al termine del vertice di Parigi, ha annunciato l'invio di "un'equipe franco-britannica" per "preparare quello che sarà l'esercito ucraino di domani". Sull'invio di peacekeeper, ha spiegato il presidente francese, "non c'è l'unanimità" tra i volenterosi, ma "non serve l'unanimità perché questa missione prenda vita". Tutti i 30 Paesi si sono invece detti d'accordo sul no alla revoca delle sanzioni a Mosca. La Russia, ha ribadito il presidente ucraino Zelensky, "non vuole alcun tipo di pace". Secondo Macron, Putin "finge di negoziare". Nel caso di raggiungimento della pace in Ucraina, ha poi aggiunto, "ci sarà una forza di rassicurazione" composta da "diversi Paesi europei". Tali forze "avranno un carattere di dissuasione nei confronti di una potenziale aggressione russa". Meloni: "Coinvolgere gli Usa al prossimo summit".