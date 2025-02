Ucraina, Macron incontra Trump alla Casa Bianca

Nel giorno del terzo anniversario dell’invasione russa in Ucraina, nelle ore in cui all’Assemblea generale dell’Onu gli Stati Uniti votano insieme a Russia, Bielorussia e Corea del Nord contro una risoluzione di condanna a Mosca, il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato il presidnete Usa nello Studio Ovale della Casa Bianca, per cercare di ricucire lo strappo tra Washington e Bruxelles. Tra elogi, concessioni e smentite, Macron potrebbe esserci parzialmente riuscito.